استضاف لاعب كرة القدم السابق والإعلامي المعروف محمد المصطفى, الملقب بالبرنس الفنان المعتزل حديثاً صلاح ولي, للحديث عن قرار إعتزاله الفن.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد سأل البرنس, صلاح ولي, عن مصدر رزقه بعد القرار الصعب الذي اتخذه بتركه للغناء الذي يعد شغله الذي يعيش منه.
ورد ولي على محاوره بإيمان كبير: (هل علم أن الطيور عندما تطير في الصباح, تطير ولا تعلم أين رزقها وأنا مثلها تماماً رزقي على الله).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بإيمان كبير الفنان صلاح ولي يرد على سؤال البرنس حول مستقبله بعد اعتزاله الغناء: (الطيور تطير في الصباح ولا تعلم أين رزقها وأنا مثلها تماماً) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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