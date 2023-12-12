أثارت مذيعة سودانية ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد ظهورها في لقاء متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مع إحدى ضيفاتها في الشارع العام.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد استضافت المذيعة عبر برنامج المذاع على مواقع التواصل إحدى صديقاتها وطرحت عليها سؤال يحمل إيحاءات جنسية كما فسر المتابعون.
وجاء سؤال المذيعة لضيفتها (بتحبي طويل ولا قصير) لتدخل الضيفة في موجة ضحك وتجيبها (دي أسئلة كعبة وأنا بحب البتحبي انتي).
لتكرر لها المذيعة وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين نفس السؤال أكثر من مرة وسط ضحكات الضيفة المتكررة, لتكشف لها في آخر المقطع أنها تقصد فصل الشتاء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. مذيعة سودانية وضيفتها تتبادلان الإيحاءات بطريقة واضحة ومثيرة للجدل في الشارع العام.. المذيعة تسأل (بتحبي طويل ولا قصير) والضيفة تضحك (دي أسئلة كعبة وأنا بحب البتحبي انتي بس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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