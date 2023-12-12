وزير صحة نهر النيل يبحث قيام مركز قلب متكامل بالولاية

إلتقى الدكتور أحمد علي وهب وزير الصحة المكلف بولاية نهر النيل اليوم بمكتبة برئاسة الوزارة بعطبرة البروفيسور محمد سعيد الخليفة استشاري أمراض وجراحة القلب والقسطرة والمدير الاسبق لجامعة أمدرمان الإسلامية، بحضور البروفيسور سليمان مرحب المدير الأسبق للصندوق القومي التأمين الصحي الإتحادي. وبحث اللقاء سبل تطوير الأداء بالولاية في مجال أمراض وجراحة القلب وإتاحة الفرصة لإيجاد مركز متكامل يقدم خدمة تشمل أعمال القلب التداخلية وغير التداخلية بجانب قسم قسطرة القلب بمجمع التأمين الصحي، خاصةً مع الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد. وقدم البروفيسور محمد سعيد الخليفة إستشاري أمراض جراحة وقسطرة القلب تصوراً لخارطة طريق قيام وإنشاء المركز، إضافة إلى الترتيب والتعاون المباشر مع المركز القومي للقلب، وذلك لزيادة جودة وكفاءة العمل بالمركز وتقديم خدمات نوعية للعمليات المقدمة. وأتفق الطرفان علي تنفيذ زيارة ميدانية للوقوف علي الوضع الحالي للمباني والأجهزة والمعدات، كما حيا بروف محمد سعيد دور واسهامات وزارة الصحة و الشركاء بالولاية ودعمهم وتعاونهم لإنشاء المركز. سونا

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