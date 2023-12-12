التأمين الصحي بالنيل الازرق يقف على سير تقديم الخدمات بمستشفى السريو الريفي

وقف د. أبوبكر الصديق عوض مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع إقليم النيل الأزرق برفقة د. عواطف محمد النور مدير إدارة التخطيط والمعلومات والبحوث والأستاذ عبدالعزيز صالح مدير الشئون المالية والإدارية بالفرع ود. نادر صلاح الدين ممثل مدير الخدمات الصحية اليوم على سير الخدمات بمستشفى السريو الريفي وتفقد والوفد المرافق صيدلية السريو السلامة 6 (خط أول) شمال الدمازين. وقال الصديق إن الزيارة تجئ بغرض الوقوف ميدانياً على سير العمل بالمستشفى والصيدلية ومعالجة المعوقات التي تحول دون إنسياب الخدمة بصورة جيدة مؤكداً سعي الصندوق لتقديم خدمات بجودة رغم الظروف التي يمر بها البلاد . وأبان أن مستشفى السريو الريفي يعد من المستشفيات التي أعيدت لها الخدمة ضمن خطة تعافي الصندوق القومي للتأمين الصحي لافتاً إلى أن المستشفى شهد إقبالا كبيراً من قبل المواطنين. سونا

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