الأوقاف الإسلامية بالنيل الأبيض تدعم مصابي القوات المسلحة

مستشفى كوستي تفقد الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض بالمستشفي العسكري بكوستي ظهر اليوم جرحى ومصابي القوات المسلحة برفقة اللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقه ١٨ مشاة بكوستي واللواء شرطة سيف الدين أحمد الحاج مدير شرطة الولاية والعميد محمود يحيى ابوالدهباية مدير جهاز المخابرات والامن الوطني والدكتور كمال محمد أحمد مدير هيئة الأوقاف الإسلامية بالولاية وعدد من ضباط قيادة الفرقة ١٨ مشاة . وقدم والي النيل الأبيض للجرحي والمصابين الدعم العيني والنقدي الذي تبرعت به هيئة الأوقاف الإسلامية . واطمأن الوالي واعضاء لجنة الامن على أوضاع الجرحى والخدمات الطبية والعلاجيه التي تقدم لهم. وأعلن الوالي عن رعاية حكومة الولاية للجرحى والمصابين، واشاد سيادته بالجهد الرسمي والشعبي لاسناد القوات المسلحة، وقال إن هذا الدعم من هيئة الأوقاف الإسلامية يمثل دفعه معنوية للمصابين . من جهته قال الدكتور كمال احمد محمد عبدالله مدير الاوقاف الإسلامية بالنيل الأبيض أن هيئة الأوقاف درجت على القيام بهذه الأعمال في كل المواقف التي يمر بها الوطن ، وأشار إلى ان هذا الدعم شئ قليل للجنود الذين ضحوا بأنفسهم وارواحهم من أجل الدفاع عن الأرض والعرض والوطن . وأعلن كمال عن وقوف الهيئة مع القوات المسلحة ودعمها بالعدة والعتاد، مؤكدا ان عمليات الدعم وتقديم العون ستمتد حتى تشمل أسر المصابين بالتنسيق مع المبادرات المختلفة بالولاية. سونا

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