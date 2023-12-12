ضبط سلع مهربة بأكثر من 173 مليون جنيها بشمال كردفان

تهريب - أرشيف تمكن فريق من إدارة شرطة مكافحة التهريب بجمارك ولاية شمال كردفان بمهنية واحترافية عالية ورصد ومتابعة من ضبط سلع مهربه تقدر قيمتها بأكثر من 173 مليون جنيها وذلك باحدى الأحياء الغربية بمدينة الأبيض. وأوضح العميد شرطة منصور جاد كريم مدير شرطة جمارك الولاية في تصريح لوكالة السودان للانباء (سونا) ان السلع التي تم ضبطها تشمل عدد (99) كرتونة سجائر ماركة سوبر ماتش اضافة لعدد (1930) كرتونة صابون و(450) جوال شاي مهرب من دول الجوار. وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في مواجهة المتهمين وفق قانون الجمارك برئاسة قوات الجمارك بمدينة الابيض . واشاد بالتيم المنفذ للعملية بيقظة ومسوؤلية طالبا بذل المزيد من الجهود لمكافحة كافة اشكال التهريب بالولاية مناشدا التجار بأهمية توفير السلع الاستهلاكية والضرورية. واكد ان شرطة الجمارك بالولاية على أهبة الاستعداد لتسهيل الإجراءات الخاصة الجمارك. سونا

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