والي كسلا ينهي تكليف مدير هيئة مياه الشرب

اصدر والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسى عبد الرحمن قرارا قضي بانهاء تكليف المهندس عثمان محجوب الحسن محمد عثمان من منصبه كمدير لهيئة مياه الشرب وتكليف المهندس احمد جعفر عبد الله مديرا عاما للهيئة . وطالب القرار الصادر وفقا للسلطات المخولة للوالي بموجب الوثيقة الدستورية للعام 2019 الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ. سونا

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