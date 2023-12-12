الأخبار السيئة تتوالى عن هالاند بعد إصابته

لم يشارك إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في المران المفتوح لوسائل الإعلام قبل مواجهة ريد ستار بلجراد (النجم الأحمر)، ليعزز الشكوك حول إمكانية غيابه عن المباراة التي ستقام غدا الأربعاء في صربيا.

وكان هالاند غاب عن المباراة الأخيرة لفريقه أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، ولم يحدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، مدة معينة لتعافيه، ولكن قال إنه يتمنى أن يكون جاهزا لمباراة الفريق الأولى في كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن هذا يعني أيضا أن هالاند (23 عاما) سيغيب أيضا عن مباراة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس يوم السبت المقبل على ملعب الاتحاد في بطولة الدوري الإنجليزي.

وغاب عن المران المفتوح أمام وسائل الإعلام أيضا كل من الجناح البلجيكي جيريمي دوكو الذي لم يتواجد في آخر مباراتين لمانشستر سيتي بسبب إصابة عضلية.

ولم يشارك حارس المرمى البرازيلي إيديرسون ما ينذر بأن زميله ستيفان أورتيجا حارس المرمى الثاني سيشارك في المباراة التي ستقام في صربيا.

وكان مانشستر سيتي ضمن تأهله بالفعل من دور المجموعات قبل مباراته الأخيرة ضد ريد ستار بلجراد.

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