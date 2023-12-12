بايدن: الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات تطرفاً في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا. وقال بايدن أمضيت ساعات في التحدث مع القطريين والمصريين لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة. – إسرائيل بدأت تفقد الدعم في جميع أنحاء العالم. – الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين. الجزيرة – السودان

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