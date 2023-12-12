الزنجبيل يؤثر على أدوية السكري وارتفاع ضغط الدم

قالت هيئة الدواء المصرية بأن تداخلات الأدوية مع بعض الأطعمة والأعشاب قد تؤثر على فعالية الأدوية التي تتناولها، أو تسبب بعض الأضرار الصحية. فمن فوائد الزنجبيل إن هو بيساعد في انخفاض الضغط وانخفاض مستوى السكر في الدم؛ لذلك تناول الزنجبيل قد يؤثر على أدوية ” السكري، وارتفاع الضغط”. كما تؤكد هيئة الدواء المصرية على ضرورة استشارة طبيبك أو الصيدلي، وقراءة النشرة الدوائية بعناية؛ لمعرفة الأدوية أو الأطعمة التي تتداخل مع أدويتك. هيئة الدواء المصرية

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