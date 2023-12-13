العزيزة ندى القلعة: يا ستنا نحنا سبقناك بفقدان كل شئ وكل ما نملك تم النهب والسرقة

العزيزة ندوش

ندى القلعة

ولا يهمك حريق البيت كلو فداء السودان

بكرة الجنجويد ينتهوا وبكرة يصبح الصباح الجميل من غير ( لبس المرتزقة الأغبش ) ونغسل نشاز العيون بالضوء … يا ستنا نحنا سبقناك بفقدان كل شئ وكل ما نملك تم النهب والسرقة ب أيادي مرتزقة الدعم السريع الهُول وها هي مرحلة الحقد وصلتك بعد السرقة حرقوا بيتك علها تشفي الحريق دواخل قلوبهم التي حرقها الجيش أخوان عثمان ودياب … القرش والمال والبيوت يا ندوش جبنا ولا جابنا نحن عملنا وبمشيئة الرحمن تاني بنعود وبنرجع وبنعمر وربك كريم شديد … أنا عارفة الجمرة بتحرق الواطيها يا ندي لكن أنا بس بكتب ليك من باب المؤاساة وأديك وصية ( تلبي فوق الحفر والنيران ) وما تعايني وراك … أصلًا فاتورة دعم الجيش غالية جدًا وانا عندي تجربة دفع الفاتورة دي قبلك في وطن بعض أولاده أصبحوا كلاب تحرك أذيالها لمرتزقة الدعم السريع كلما شافو دولار ماري سألت لعابهم وأرشدوا علي بيوت المواطنييين … قاتل الله الجنجويد المرتزقة وكلابهم الضالة من قحط …

جيش واحد شعب واحد

نصر من الله وفتح قريب أختك عائشة الماجدي

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