بالصور.. البرهان يقدم واجب العزاء لأسرتي شهيدين في بورتسودان

قدم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة واجب العزاء لأسرتي الشهيدين الرائد محمد إسماعيل محمد صالح ، و الرائد سهل حسن أحمد شيخ إدريس، بمدينة بورتسودان. سونا

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