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بالصور.. البرهان يقدم واجب العزاء لأسرتي شهيدين في بورتسودان

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Asma Osman 0 تبليغ

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قدم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة واجب العزاء لأسرتي الشهيدين الرائد محمد إسماعيل محمد صالح ، و الرائد سهل حسن أحمد شيخ إدريس، بمدينة بورتسودان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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