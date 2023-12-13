متى وكيف يظهر التغيير الثقافي؟

هنالك شيء واحد دائم في الحياة الا وهو التغيير، إننا نرى تغييرات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، سواء كانت هذه التغييرات جيدة أو سيئة وتعتمد على كل قضية ومستوى التغيير الذي يؤثر على مجموعة من الناس، يعرف التغيير الاجتماعي على أنه تغيير في الثقافة، والمؤسسات، والعلاقات الاجتماعية، يمكن أن تنشأ التغيرات الاجتماعية من داخل المجتمع من خلال عوامل مثل التحولات السياسية والاقتصادية والأيديولوجية، ويمكن أن يأتي أيضا من الخارج من خلال نقل التكنولوجيا أو العلاقات الاقتصادية أو الهجرة أو حتى الغزو ومن خلال الانتشار الثقافي، في هذا المقال سوف نركز على الجوانب الثقافية للتغيير الاجتماعي.

الثقافة هي كل ما يتم تعلمه ومشاركته اجتماعيًا من قبل الناس أو كل شيء مفيد للناس، إنها تؤثر على الطريقة التي نرى بها الحياة والعالم والطريقة التي نطمح بها إلى عالم أفضل، بمعنى آخر، تحدد الثقافة فهمنا للعالم من حولنا والعالم المثالي الذي نتمنى أن يكون عليه، وتشمل العادات والتقاليد واللغة والدين والعلاقات الاجتماعية والفنون والآداب وصولاً إلى السياسة والاقتصاد، تغطي الثقافة جميع جوانب الحياة الاجتماعية تقريبًا ويؤثر التغيير الثقافي على جزء كبير من المجتمع.

تظهر التغيرات الاجتماعية والثقافية من خلال عوامل مختلفة مثل العوامل الطبيعية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية ولكن التكنولوجيا هي السبب الرئيسي للتغير الاجتماعي اليوم. في الماضي، تسبب ظهور الماكينات والتصنيع في إحداث تغيير اجتماعي (أو ثورة) هائل في الغرب الذي سيطر بدوره على العالم بقوته المادية، لقد غيرت الثورة الصناعية الغرب والسياسة العالمية لصالح العالم الغربي الذي لا يزال يؤثر على العديد من المجتمعات حول العالم من خلال نشر الثقافة الرأسمالية وطريقة التفكير المادية والنفعية.

إلى جانب الهيمنة المالية اليوم، تستمر الهيمنة الغربية على الإنترنت والتقنيات الرقمية (خاصة منصات التواصل الاجتماعي) في تقديم ميزة للثقافة الغربية على الثقافات الأخرى، وفي غضون ذلك، توفر الحرية النسبية لمنصات التواصل الاجتماعي بعض المساحة للثقافات الأخرى للعمل، لقد تغلبت وسائل التواصل الاجتماعي على احتكار وسائل الإعلام التقليدية مثل الصحف أو القنوات التلفزيونية، لكنها لا تزال تحت تأثير المنظور الرأسمالي الغربي ولوبياته المتكاملة، وقد ظهرت هذه الضغوطات بوضوح في الحرب على غزة مؤخراً على شكل جماعات ضغط وحكومات.

إن الثقافة كأسلوب حياة تتأثر بالتغيرات البيئية مثل الجفاف والزلازل والتصحر، بدأ ظهور ظاهرة الاحتباس الحراري في التأثير على أجزاء مختلفة من العالم بشكل مختلف حيث أصبحت بعض المناطق أكثر سخونة بينما أصبحت مناطق أخرى أكثر أمطارًا، وبالمثل، فإن ظهور صناعات معينة يمكن أن يسبب تغييرات في اقتصاد وثقافة المجتمع، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التنقيب عن المناجم أو النفط أيضًا إلى تغيير نمط الحياة كما هو الحال في دول الخليج، يمكن أن تخرج مجتمعًا من الفقر، بل وتجذب الكثير من المواطنين الأجانب، وتؤثر التفاعلات معهم بدورها على الأكل والجوانب الأخرى للثقافة المضيفة.

يمكن أن ينشأ التغيير الثقافي أيضًا نتيجة للتغيرات الديموغرافية من خلال تغير معدلات المواليد ومعدلات الوفيات والهجرة إلى الداخل أو الخارج، أي تغيير من التركيبة المتجانسة للمجتمع إلى التركيبة غير المتجانسة يمكن أن يسبب تغييرًا ثقافيًا في كل من المجتمع المضيف والمهاجرين، وتتمثل مفاجأة وحيرة الألمان من المهاجرين الأتراك في البلاد في عبارة ماكس فريش الشهيرة «لقد طلبنا عمالاً، لكن الناس جاءوا من تركيا»، مما يعني ضمناً أن وصول الأجانب إلى البلد المضيف أكثر تعقيداً من مجرد استقبال أناس.

تأتي التغيرات الاجتماعية والثقافية أيضًا من التدخلات السياسية والمساعي الاجتماعية والتعليم والمجتمع المدني. لا يتم تنفيذ التغييرات الاجتماعية والثقافية بسهولة لأنها تخلق مقاومة أو ردود فعل من جانب شريحة معينة من المجتمع، عندما يجتمع عدد معين من الناس لتحقيق هدف معين، يمكنهم تنفيذ تغييرات اجتماعية وثقافية ولكنها معقدة وديناميكية للغاية، هذا النوع من التغيير الاجتماعي والثقافي المتعمد بحاجة الى مقال منفصل.

أ.د. أحمد أويصال – الشرق القطرية

