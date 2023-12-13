خالد الأعيسر: “بعض المسؤولين” عليهم أن يعملوا أو يذهبوا إلى بيوتهم

خالد الأعيسر: لماذا ينتظر بعض المسؤولين من الجيش – وفي ظل هذه الظروف المعقدة- القيام بأدوارهم وكل شيء يخدم الشعب؟. الحكومة جهاز متكامل .. ما للجيش للجيش، وما يلي المؤسسات التنفيذية يجب أن تقوم به المؤسسات التنفيذية. الجزيرة – السودان

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