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خالد الأعيسر: “بعض المسؤولين” عليهم أن يعملوا أو يذهبوا إلى بيوتهم

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Asma Osman 0 تبليغ

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خالد الأعيسر: لماذا ينتظر بعض المسؤولين من الجيش – وفي ظل هذه الظروف المعقدة- القيام بأدوارهم وكل شيء يخدم الشعب؟.

الحكومة جهاز متكامل .. ما للجيش للجيش، وما يلي المؤسسات التنفيذية يجب أن تقوم به المؤسسات التنفيذية.

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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