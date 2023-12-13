موظف أمام «الأسرة»: «مش هدفع نفقة.. مراتي متسلطه وصوتها عالي ورمت هدومي بالشارع»

أقامت سيدة شابة دعوى ضد طليقها أمام محكمة الأسرة، تطلب فيها نفقة عدة ومتعة، وأدعت أمام المحكمة رفضه الانفاق عليها بعد الطلاق حتى نفقة العدة تقاعس عن دفعها .

قالت المدعية أمام محكمة الأسرة: «فوجئت بزوجى يترك مسكن الزوجية والإقامة عند والدته ما يقرب من شهر ونصف دون السؤال على أنا وابنيه، وكنت اقترض مبالغ ماليه من أشقائي من أجل تلبيه طلبات المنزل إلى أن لجأت إلى أحد زملائه في العمل وطلبت منه أن يبلغه بضروره الانفاق على أنا وطفليه حتى فوجئت بوالدته تتصل بي وتخبرني بأنه طلقني غيابيا من يوم ما ترك مسكن الزوجية».

حضر المدعى أمام محكمة الأسرة وقال :«ما فعلته معي زوجتي لايقبله أي رجل، فهي سيدة متسلطه ترفض سماع أراء الآخرين ودائما صوتها عالي، إضافة إلى إنها توجه لي شتائم تعد سبا وقذقا، وتحملتها ما يقرب من 5 سنوات من أجل تربية طفليه، لعلمي بأنني لو طلقتها ستحرمني منهما لأن لديها قدره أن تفعل أي شيء مقابل مضايقة من حولها» .

وذكر المدعى عليه أمام محكمة الأسرة خلال نظر دعوى نفقة عدة :«تركي لمسكن الزوجية لم يأتي من فراغ وجاء بسبب تصرفاتها الغير لائقه معي، حدثت بيننا مشادات كلامية تطورت إلى مشاجره وتشابكها معي بالأيدي، ووصل بها الأمر إلى صفعي على وجهي أمام طفلي وضربتني بالشباشب ورمت هدومي من الشباك في الشارع، ويوم المشاجرة تجمع الجيران اللذين حاولوا فض التشابك بيننا فلم أجد أمامي شيء سوى ترك مسكن الزوجية».

وتابع المدعى :«انا اعمل موظف بإحدى الشركات الكبرى، وكل العاملين بالشركة يحترمونني، ولم أتعرض للإهانه إلا على يد زوجتي، التي لاتعلم شيئا عن الأدب، وأخشى على ابني من هذه التربية السيئة».

وأضاف :«خلال ال5 سنوات الماضية حاولت تحملها من أجل أطفالي، إلا أنها كانت تتمادى في إهانتي أمام الجيران والأقارب فشعرت بقلة القيمة عندما مدت يديها على وقررت تطليقها غيابيا حتى لايتدخل أحد من الأقارب مثل كل مرة ويصالحنا».

المصري اليوم