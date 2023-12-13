عبدالماجد عبدالحميد: الرئيس البشير لم يتحدث بعد..!

الرئيس البشير لم يتحدث بعد ..

• سيتحدث الرجل في يومٍ ما .. وعندها سيتوارى الذين تآمروا علي اسقاطه من داخل البيت الإسلامي خجلاً .. وفزعاً ..

• يكفي الذين خرجوا من الخمّارات المخمورة .. والسفارات المأجورة وهيّجوا السابلة والرعاع لاسقاط البشير.

يكفي هؤلاء خجلاً أنهم هربوا من ساحة الحرب التي أشعلوها بينما البشير صامدٌ في وطنه ومحبسه..

الكاتب عبد الماجد عبد الحميد