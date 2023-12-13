فعاليات وأنشطة مرورية متنوعة تنفذها شرطة مرور ولاية القضارف تزامناً مع أعياد الشرطة

نظمت شرطة المرور بولاية القضارف فعاليات وأنشطة مرورية متنوعة بمحلية ( الفاو) بحضور الأستاذ ياسر بابكر ممثل المدير التنفيذي لمحلية الفاو والعقيد شرطة حسين إسماعيل مدير شرطة المحلية بمشاركة جمع غفير من مواطني الفاو. قسم الإعلام والتوعية المرورية أوضح ( للمكتب الصحفي للشرطة ) أن الهدف من هذه البرامج التوعوية و الإرشادية والتركيز على برامج التوعية والإرشاد المروري للمواطنين والسائقين تعزيزا للثقافة المرورية التي تحد من الحوادث المرورية بجانب الإلمام بالدور الكبير الذي يلعبه شرطي المرور فى المحافظة على سلامة مستخدمى الطريق وتطبيقه للوائح و الأنظمة المرورية والقوانين التي تنظم العملية المرورية. يذكر أن البرنامج تخللته محاضرات إرشادية توعوية هدفت للتعريف بأهمية العصا البيضاء ومدلولالتها الخمسة عند عبور الطريق إضافة إلى محاضرة إرشادية أخرى عن المخالفات والجرائم فى قانون المرور وضرورة التقييد بعلامات و إشارات و إرشادات المرور بالطرق والالتزام بقواعد وأنظمة المرور لتحقيق الانضباط والأمن المرورى بالطرق و تذكير السائقين بالنصائح و الإرشادات المرورية وحثهم على عدم التهور واستخدام السرعة القانونية تجنبا لوقوع حوادث مرورية. ممثل المدير التنفيذي لمحلية الفاو أشاد بالجهود المبذولة المقدره لرجال المرور في تحقيق السلامة المرورية بالمحلية وأن هذه البرامج التوعوية تزيد من الوعي والمعرفة بقضايا السلامة المرورية لدى المواطن وتساهم بقدر كبير في تقليل وقوع الحوادث المرورية التي تعد من أكبر المهددات لسلامة الأرواح والممتلكات. مدير شرطة محلية الفاو أشار إلى أن شرطة المرور هى الذراع الأيمن وأنهم يعملون بروح الفريق الواحد فى كل برامجها الداعية للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وتسهيل حركة السير وفك الاختناقات المرورية بالطرقات وتنفيذ خطط تأمين خطوط سير المواكب للوفود الزائرة للمحلية. يذكر أن هذه الفعالية تضمنتها فقرات كوميديا بمشاركة مجموعة أطياف للأدب والفنون كما تم توزيع هدايا ومطبقات ارشادية حول السلامة المرورية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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