والي الشمالية المكلف يشهد تخريج دارسي دورة المدفعية بدنقلا

شهد والي الولاية الشمالية المكلف الاستاذ عابدين عوض الله وعدد من أعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية شهدوا اليوم برئاسة قيادة اللواء 266 دفاع جوي دنقلا برنامج تخريج دارسي دورة المدفعية تحت شعار (حماة الكرامة).

وقد خاطب الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة والي الولاية الشمالية المكلف مؤكدا أن الدفعة المتخرجة تمثل إضافة قوية للقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى في سبيل بسط الامن والاستقرار والطمأنينة ومجابهة كافة المهددات الامنية لاسيما في ظل الظروف الماثلة.

وأشار الى أن المحافظة على أمن وإستقرار ووحدة الولاية يأتي في سلم أولويات حكومة الولاية وجدد إستمرار الولاية بكل مؤسساتها وقطاعاتها وفعالياتها في دعم وإسناد القوات المسلحة.

من جانبه اكد قائد اللواء 266 دفاع جوي دنقلا العميد الركن علي إدريس أن عدد الذين تخرجوا في دورة المدفعية يبلغ (159) فردا مشيرا إلى أن الدورة كانت ناجحة ومتميزة .

واضاف أن الكوكبة المتخرجة إضافة حقيقية لقيادة الدفاع الجوي وللقوات المسلحة وهي تزود وتدافع عن عزة وكرامة وتراب الوطن وقال إن تخريج هذه الدفعة كان بمثابة تحديا كبيرا لقيادة اللواء 266 دفاع جوي دنقلا وأعلن عن جاهزية اللواء وتعاونه التام مع حكومة الولاية ولجنة الأمن لتأمين الولاية والمحافظة على أمنها وإستقرارها .

إلى ذلك أوضح رئيس شعبة التدريب الرائد عمر حمزة حاج صباحي أهمية التدريب والتأهيل في أي عمل، مؤكدا أن دورة المدفعية الأساسية إستمرت لمدة ثلاثة أشهر وحققت نسبة نجاح 100% هذا وتم من خلال الاحتفال تكريم العديد من القيادات والشخصيات.

سونا