هاري كين: نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا

أعرب هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، عن إعجابه الكبير بفريقه، بعد الفوز على مانشستر يونايتد (1-0)، أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، في أول مباراة لكين على الملاعب الإنجليزية منذ انتقاله لبايرن مطلع الموسم الجاري.

وقال كين لشبكة “تي.إن.تي” البريطانية عقب المباراة: “الجميع داخل النادي بالإضافة إلى الجماهير كانوا مذهلين منذ انضمامي للفريق”.

وأضاف: “أشعر أن هناك المزيد سيأتي حيث أنني أتعرف على زملائي بالفريق أكثر، وأتعرف على طريقة اللعب التي يرغب المدير الفني في تطبيقها”.

وبتمريرته السحرية، صنع كين هدف المباراة الوحيد الذي سجله كينجسلي كومان في الدقيقة 71 من المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وبعد الخسارة 1 / 5 أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني (بوندسليجا) جاءت أخيرا أنباء جيدة للفريق.

ويطالب هاري كين بالمزيد من زملائه فيما تبقى من الموسم.

ويهدف قائد المنتخب الإنجليزي للتتويج بلقب دوري الأبطال مع الفريق، وقال: “كانت بدايتنا جيدة هذا الموسم. مازلت أشعر أن هناك المزيد أمامنا لتحقيقه”.

وأضاف: “بالتأكيد لدينا ما يكفي من القدرات للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وبكل وضوح هذا هو هدف النادي، هذا هو الطموح من البداية أن نفوز بدوري أبطال أوروبا”.

وتقام، يوم الإثنين المقبل، قرعة دور الـ16، الذي سيقام في شهري شباط/فبراير، وآذار/مارس في مدينة نيون السويسرية.

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