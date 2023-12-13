والي كسلا يوجه بتجويد الخدمات المقدمة للمستثمرين

وجه والي ولاية كسلا المكلف الأستاذ محمد موسي عبد الرحمن بتجويد الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاونين مع الإستثمار في مجالات السياحة والصناعة والمحاجر.

جاء ذلك لدي لقائه المفوض العام لمفوضية الإستثمار والصناعة والسياحة الدكتور عبد المنعم إدريس، بحضور مديري الإدارات بالمفوضية.

وقدم دكتور إدريس، خلال اللقاء، تنويراً شاملاً حول سير الأداء بالمفوضية، بالإضافة إلى المعوقات التي تعترض العمل. وأوضح أن هنالك اقبالاً كبيراً من الشركات والمؤسسات من ولاية الخرطوم ورغبتها في فتح أفرع لأنشطتها بولاية كسلا.

وقال “إننا استقبلنا مجموعة كبيرة من الشركات وقطعنا معها خطوات متقدمة فيما يتعلق بنقل استثماراتها إلى ولاية كسلا بعد موافقة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على ذلك”.

وأكد المفوض أن الولاية ستشهد طفرة صناعية كبيرة في كافة المجالات من خلال دخول الشركات إلى ولاية كسلا.