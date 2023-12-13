وجه والي ولاية كسلا المكلف الأستاذ محمد موسي عبد الرحمن بتجويد الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاونين مع الإستثمار في مجالات السياحة والصناعة والمحاجر.
جاء ذلك لدي لقائه المفوض العام لمفوضية الإستثمار والصناعة والسياحة الدكتور عبد المنعم إدريس، بحضور مديري الإدارات بالمفوضية.
وقدم دكتور إدريس، خلال اللقاء، تنويراً شاملاً حول سير الأداء بالمفوضية، بالإضافة إلى المعوقات التي تعترض العمل. وأوضح أن هنالك اقبالاً كبيراً من الشركات والمؤسسات من ولاية الخرطوم ورغبتها في فتح أفرع لأنشطتها بولاية كسلا.
وقال “إننا استقبلنا مجموعة كبيرة من الشركات وقطعنا معها خطوات متقدمة فيما يتعلق بنقل استثماراتها إلى ولاية كسلا بعد موافقة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على ذلك”.
وأكد المفوض أن الولاية ستشهد طفرة صناعية كبيرة في كافة المجالات من خلال دخول الشركات إلى ولاية كسلا.
من جانبه، دعا الوالي إلى الإهتمام بتجويد التنسيق مع المحليات والمؤسسات الحكومية لتلافي إزدواجية الرسوم، متعهداً بالعمل علي تذليل كافة العقبات التي تواجه المفوضية، خاصة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية.
سونا
كانت هذه تفاصيل خبر والي كسلا يوجه بتجويد الخدمات المقدمة للمستثمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.