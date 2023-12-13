الإمارات: نحتاج لرؤية خطة قابلة للتطبيق لحل الدولتين قبل الحديث عن إعادة إعمار غزة

قالت السفيرة الإماراتية لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، إنه يجب أن تكون هناك “خطة قابلة للتطبيق لحل الدولتين، وخريطة طريق جادة”، قبل أن التطرق إلى “اليوم التالي” وإعادة إعمار قطاع غزة.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، قالت نسيبة: “الرسالة ستكون واضحة للغاية: نحن بحاجة إلى رؤية خطة حل الدولتين قابلة للتطبيق، وخريطة طريق جادة، قبل أن نتحدث عن اليوم التالي (ما بعد الحرب) وإعادة بناء البنية التحتية في غزة”.

والإثنين، نظمت نسيبة رحلة للممثلين الدائمين في مجلس الأمن لزيارة الحدود المصرية مع غزة، بهدف تسليط الضوء على أهمية وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنتها حركة حماس المصنفة كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة، على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وتعهدت إسرائيل بـ “القضاء على حماس” وشنت قصفا جويا مكثفا على غزة ترافق مع عمليات عسكرية برية بدأت 27 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 18 ألف فلسطيني معظمهم مدنيون بينهم نساء وأطفال، بحسب سلطات القطاع الصحية.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن الإمارات تعلن موقفها بأن الحرب يجب أن تؤدي إلى حل نهائي للصراع، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقالت نسيبة إن الإمارات، الشريك الأمني للولايات المتحدة والتي تستضيف قاعدة جوية أميركية تضم 5000 جندي وأقامت علاقات رسمية مع إسرائيل عام 2020، تشارك موقفها بشكل خاص مع أطراف الصراع.

ونددت الإمارات بالهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر ووصفتها بأنها “تصعيد خطير وجسيم”.

كما أدانت الدولة الخليجية الثرية، الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، ووصفتها بأنها “غير إنسانية”، ودعت إلى وقف إطلاق النار، بما في ذلك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تنتهي فترة عضويتها غير الدائمة هذا الشهر.

وقالت نسيبة إنه بالنسبة للإمارات، فإن الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين في غزة هي “لحظة تحول”.

وتابعت أنه دون خريطة طريق لحل الدولتين، “لن نستثمر بشكل كامل في إعادة البناء، ومع إسرائيل سيكون لذلك تأثير أيضا”، مضيفة: “ليس هذا المسار الذي وقعنا عليه اتفاقيات إبراهيم”.

الحرة