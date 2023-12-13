الجمارك: ميناء مدني الجاف أصبح الميناء الأول بعد بورتسودان

وقف الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف، لدى زيارته لميناء مدني الجاف يرافقه الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة الوزير المكلف، على سير العمل الجمركي والتخليص بالميناء. وإستمع لتنوير مفصل من العميد شرطة ياسر محمد الحاج مدير فرع الحظيرة الجمركية عن سير العمل الحظيرة والذي أكد له أن الميناء الجاف بمدني أصبح الميناء الأول بعد ميناء بورتسودان وذلك بعد توقف ميناء سوبا بسبب الحرب. وأعلن مدير فرع الحظيرة الجمركية أن الميناء يستقبل ما بين 100-150 حاوية يومياً ويكمل إجراءات التخليص فى 24 ساعة، مشيراً لدور حكومة ولاية الجزيرة في إكمال النواقص بالميناء، كما إمتدح جهود مدير قوات الجمارك ومدير الإدارة العامة للعمليات الجمركية في تقديم العون. من جانبه، أوضح مدير عام وزارة المالية أن الميناء الجاف بمدني أسهم في إحداث حراك إقتصادي كبير بالولاية وإستوعب أعداداً مقدرة من العماله. وقال إن الميناء أصبح من أكبر الموارد المالية لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي الإتحادية وأن الجزيرة أصبحت المستودع الرئيسي بالبلاد للسلع والمنتجات الصادرة والواردة والبضائع. فيما شدد والي الجزيرة على ضرورة تذليل كافة الصعوبات التي تعترض العمل بالميناء، داعياً لتبسيط الإجراءات بالميناء وتقديم خدمات متكاملة للموردين والمصدرين، مجدداً حرص حكومة الولاية على رعاية الميناء. سونا

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