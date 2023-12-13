مانشستر سيتي يحصد العلامة الكاملة أمام النجم الأحمر

أنهى مانشستر سيتي دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بحصد العلامة الكاملة، بعد التغلب على مضيفه النجم الأحمر الصربي بنتيجة (3-2)، مساء الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب راجكو ميتيتش.

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي ميكا هاميلتون (19) وأوسكار بوب (62) وكالفين فيليبس (85)، بينما سجل ثنائية النجم الأحمر إن بيوم هوانج (76) وألكسندر كاتاي (90).

ورفع السيتي رصيده بذلك الانتصار إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد النجم الأحمر عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

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