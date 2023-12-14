نشرت صفحات مهتمة بأخبار الفنانين والمشاهير وتنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المطربة المعروفة مكارم بشير, وهي تتابع حفل خاص أحياه فنان الربابة أبو القاسم ود دوبا. وقامت نجمة برنامج أغاني وأغاني بتصوير المطرب أثناء تقديمه وصلته الغنائية من أعلى المسرح عبر كاميرا هاتفها الخاص. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أكدت الصفحات الناشرة للمقطع أن الفيديو يدل على إعجاب الفنانة مكارم بشير, بالفنان ود دوبا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مقطع فيديو يكشف إعجاب المطربة مكارم بشير بفنان الربابة “ود دوبا” ومتابعتها له من خلال تصويرها حفلته بكاميرا هاتفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.