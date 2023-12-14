إنجاز قياسي ليامال في دوري أبطال أوروبا

حقق لامين يامال لاعب برشلونة، إنجازا قياسيا خلال مباراة فريقه أمام رويال أنتويرب، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وصنع يامال هدف برشلونة الوحيد في الشوط الأول، لزميله فيران توريس في الدقيقة ال35.ووفقا لشبكة “سكواوكا” للإحصائيات، فإن لامين يامال أول لاعب يبلغ 16 عاما يقدم تمريرة حاسمة في تاريخ دوري أبطال أوروبا.وحقق يامال هذا الإنجاز بعمر 16 سنة و 153 يوما.

يذكر أن الشوط الأول من المباراة انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1.

وضمن برشلونة تأهله إلى الدور التالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، لكنه يسعى لضمان صدارة المجموعة خلال مواجهة رويال أنتويرب.

كووورة