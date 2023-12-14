بهدية إيطالية.. باريس ينجو من توديع دوري الأبطال

تعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه بوروسيا دورتموند 1/1، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.سجل كريم أديمي لأصحاب الأرض في الدقيقة 51، وأدرك زاير إيمري التعادل للضيف الباريسي سريعا في الدقيقة 56.
رفع الفريق الألماني رصيده إلى 11 نقطة، ليحتفظ بصدارة مجموعة الموت، وخلفه بي إس جي برصيد 8 نقاط، لينتزع العملاق الباريسي بطاقة التأهل الثانية مستفيدا من هدية إيطالية.
كووورة
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