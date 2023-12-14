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أعلنت الإعلامية الشهيرة هبة حيدرى خطوبتها رسميا بحفل أسطورى، ولم تكشف عن هوية خطيبها.
ونشرت هبة حيدرى مقطع فيديو يوضح تفاصيل خطوبتها وتقدم العريس لطلب يدها، حيث استقلت طائرة خاصة لتنقلها بعد ذلك إلى إيطاليا وتذهب بعدها إلى أحد القصور التاريخية التى تعود إلى القرن السادس عشر بمدينة فلورنسا، وهناك يفاجئها خطيبها بطلب يدها ويقدم لها خاتم الخطوبة.
وعلقت هبة حيدرى على مقطع الفيديو معبرة عن سعادتها بما قام به خطيبها.
وتلقت العديد من التعليقات التى تهنئها على الخطوبة، والتى وصفتها بأنها ليلة من ألف ليلة.
هبة حيدرى تبلغ من العمر 34 عاما، حيث تعد من مواليد 25 أكتوبر 1989.
درست هبة حيدرى إدارة أعمال في جامعة دمشق قبل الانتقال إلى الإمارات لدراسة دبلوم إعلام في تحرير الأخبار والتقديم التلفزيوني من «أكاديمية فوكس للاستشارات والتدريب والتطوير الإعلامي» بدبي، ومن ثم العمل في قنوات إم بي سي منذ عام 2017.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر نقلتها طائرة خاصة لقصر أثرى بإيطاليا.. حفل أسطورى لخطوبة إعلامية شهيرة – شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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