بعد إخلاء سبيل المتسبب في مصرعه.. القصة الكاملة للحظات الأخيرة للراحل أشرف عبد الغفور

لايزال حادث وفاة الفنان الكبير أشرف عبدالغفور حديث الجمهور، ويتصدر اهتمامهم، خاصة بعدما شهدت الساعات الماضية إخلاء سبيل الفنان التشكيلي صاحب حادث ومصرع الفنان أشرف عبدالغفور، وذلك بعد قرار المحكمة اليوم بكفالة مالية قدرها 10000 جنيه على ذمة القضية، إذ اتهمته المحكمة بجريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

توفي الفنان أشرف عبدالغفور أثناء اتجاهه إلى منزل نجلته الفنانة ريهام عبدالغفور، وأثناء توجهه على الطريق صدمته سيارة من الخلف، لتصبح السيارتان مهشمتين تمامًا من الأمام والخلف، إحداهما كانت تقف على عجلتين في الهواء، ما يدل على شدة التصادم.. كان هذا هو المشهد الأخير في حياة الفنان أشرف عبدالغفور، الذي لقى مصرعه في حادث مرورى أثناء سيره بسيارته رفقة زوجته بالطريق الدائرى اتجاه الواحات بمدينة السادس من أكتوبر. وتوقفت حركة المرور تمامًا بمكان الحادث، واستدعى المواطنون سيارات الإسعاف وشرطة النجدة، ونُقل الفنان القدير وزوجته إلى المستشفى، ليؤكد الأطباء وفاة الأول، فيما نجت رفيقة دربه من موت محقق، حتى أخفى عنها الأطباء الخبر المشؤوم، لكن حضور ابنتها وعدد من زملائها بالوسط الفنى للاطمئنان عليها وإلقاء نظرة الوداع على الأب، أشار إلى الكارثة.

فريق من النيابة العامة ناظر جثمان «عبدالغفور» وصرح بدفنه عقب توقيع الكشف الطبى الظاهرى من قبل مفتش الصحة، واستعلم عن الحالة الصحية لزوجته تمهيدًا لسماع أقوالها حول الحادث؛ إذ لا تزال تتلقى العلاج اللازم. وتلقت النيابة إخطارًا من الشرطة بالقبض على سائق السيارة الملاكى المتسبب في الواقعة، وتبين أنه يُدعى «مهند»، فنان تشكيلى، 33 عامًا، وعلى الفور طلبت سحب عينة من دمائه وتحليلها وبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، ثم ورد إليها بالمحضر المحرر أن المتهم يتنصل مما نُسب إليه بقيادته السيارة برعونة، ما أدى إلى القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقال: «مكانش قصدى، العربية بتاعت الضحية توقفت أمامى فجأ«ة

وانتقلت النيابة إلى موقع الحادث، حيث كانت بقع الدماء الغزيرة على الأسفلت، وكانت السيارتان الملاكى منبعجتين، فطلبت من الخبير الفنى بالإدارة العامة للمرور فحصهما وبيان السرعة التي كانتا تسيران بها، فضلًا عن بيان ما بهما من تلفيات وسبب حدوثها، مع وضع تصوّر لكيفية وقوع الحادث وقوفًا على صحة أقوال المتهم من عدمه.

وأفادت معاينة النيابة بأن سيارة الفنان التشكيلى أطاحت بسيارة «عبدالغفور» من الخلف، ما أدى إلى اصطدامه بالرصيف والدوران إلى الخلف أكثر من مرة.

وبعد الانتهاء من التحقيقات، صرحت النيابة بدفن جثمان الفنان «أشرف عبدالغفور»، وطلبت احتجاز السائق المتسبب في الحادث 24 ساعة لحين ورود تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وأمر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل المتهم بالتسبب في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم- فنان تشكيلي- 33 عامًا، ارتكاب جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، بعد تسببه في مصرع الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته، إثر اصطدامه بسيارتهما من الخلف أثناء قيادته بسرعة عالية على طريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي دائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

صدى البلد