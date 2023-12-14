المصنفات: ضبط 661 قضية مصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

نجحت مباحث المصنفات المصرية خلال حملتها المكبرة بالمحافظات فى ضبط 661 قضية متنوعة فى مجال مكافحة جرائم المصنفات، خلال 4 أيام. قسمت تلك القضايا الى قضايا فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها 9200 وحدة أبرزها “جهاز دعم الشبكة الخاصة بتبادل العملة المشفرة “البيتكوين” – كروت لاستقبال القنوات الفضائية المشفرة- أجهزة حاسب آلى- أجهزة ريسيفر –وحدات معالجة مركزية- بطاريات). كما تم ضبط 299 قضية أخرى فى مجال جرائم المطبوعات بإجمالي مضبوطات ( 12900 مطبوع تعليمى وأغلفة) دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. بوابة الأهرام

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