والي القضارف يوجه بحسم كل من يتلاعب في السلع الاستراتيجية

وجه والي ولاية القضارف المكلف الأستاذ محمد عبدالرحمن محجوب القوات النظامية بضرب مهربي السلع الإستراتجية ومخربي الإقتصاد الوطني بيد من حديد وحسم كل من يريد التلاعب بقوت الشعب.

وأكد والي ولاية القضارف، في الوقت ذاته، تقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين عبر القنوات الرسمية وتسريع الاجراءات المختلفة، مبشراً بقرب فتح باب التصدير إلى جميع دول العالم.

جاء ذلك لدى إفتتاحه مركز التوزيع الرئيسي لشركة روتانا للدقيق بالقضارف، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال ومندوبي الشركات، مشيراً إلى أن إفتتاح المركز يعد من الأشياء الإيجابية، خاصة وأن الشركة لها توكيلات بالمحليات كافة ضمن تأمين معاش الناس، داعياً الشركة إلى تغطية السوق الإقليمي بالمنتجات التي تعزز سمعة الصناعة السودانية.