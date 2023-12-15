نهر النيل: توزيع وحدات التدبير المنزلي لمدارس البنات بالدامر

دشن الأستاذ عثمان محمد عثمان، الأمين العام للحكومة ممثل والي ولاية نهر النيل بمقر منظمة باشرة بالدامر اليوم برنامج توزيع وحدات التدبير المنزلي لعدد (١٦) مدرسة بنات بمحلية الدامر ، والمقدمة من منظمة باشرة الطوعية للتنمية.

ويأتي المشروع في إطار تفعيل المجهودات المجتمعية والقانونية من أجل القضاء على ختان الإناث، وذلك بمشاركة وحضور الأستاذ إسماعيل الأزهري البشرى، مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلف والأستاذة عفاف تاج السر، مفوض العون الإنساني بالولاية إلى جانب عدد من قيادات الأجهزة الأمنية والشرطية والقيادات التعليمية بالولاية ومحلية الدامر.

وحيا ممثل الوالي الأستاذ عثمان محمد عثمان الأمين العام لحكومة الولاية الأعمال الجليلة التي ظلت تقدمها منظمة باشرة الطوعية في مختلف المجالات التعليمية وبرامج التنمية البشرية.

وأكد أهمية مشروع التدبير المنزلي وما يحويه من معدات وأدوات كاملة للتدريب المنزلي والتي جاءت في وقت عصيب يتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد، وثمن ممثل الوالي جهود وزارة التربية والتعليم في استمرار العام الدراسي.

وقال إن ولاية نهر النيل تعتبر من الولايات السباقة والمتقدمة على كل الولايات في فتح المدارس والإستنفار وبرنامج صرف المرتبات، وتمنى الأستاذ عثمان محمد عثمان المزيد من التقدم والإزدهار لمنظمة باشرة في مواصلة دعمها للبرامج المجتمعية في المحاور المختلفة.

من جانبه أشاد الأستاذ إسماعيل الأزهري البشرى، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالولاية، الوزير المكلف بالعمل الكبير الذي ظلت تقدمه منظمة باشرة الطوعية منذ نشأتها تحت مسمى منظمة واصلة في مجال العمل الطوعي والمجتمعي، مؤكداً بأنها أصبحت تشكل عوناً وسنداً كبيراً لوزارة التعليم من خلال توجيه أغلب برامجها للتعليم إلى جانب عملها في التوعية بمخاطر العادات الضارة في المجتمع وعلى رأسها ختان الإناث، مشيراً إلى أن البرامج التي تقودها منظمة باشرة تعتبر همٌ مجتمعي يتطلب مساهمة كل فعاليات المجتمع والمنظمات.

ودعا أستاذ البشرى لأن تكون هناك رؤية ورسالة وأهداف للمنظمة وطالب بتفعيل إدارة الفلاحة والتغذية المدرسية حتى تكون على رأس إنفاذ برنامج التدبير المنزلي بالمدارس وإقامة المزيد من الدورات التدريبية في مجال الأنشطة اللاصفية والتدبير المنزلي.

و تناول الأستاذ عبد الله سعيد محمد مصطفى، مدير منظمة باشرة الطوعية للتنمية والمتحدثون من قيادات العمل الطوعي والإنساني والقيادات التعليمية بالولاية ومحلية الدامر البرامج والمشروعات الكبيرة التي نفذتها منظمة باشرة في مجالات التعليم، وتحسين البيئة المدرسية، والتدريب وزيادة الوعي المجتمعي عن مخاطر العادات الضارة وسط المجتمع والتي من بينها ختان الإناث وما يسببه من مخاطر جسدية ونفسية للبنات والأمهات.

ودعا المتحدثون للمحافظة على معدات التدبير المنزلي والعمل على توفير حجرة خاصة للتدبير المنزلي بالمدارس.