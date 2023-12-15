مع المصاحف .. شاهد بالصور بسمة بوسيل ووالدتها أمام الكعبة

كشفت المطربة المغربية بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، عن صور جديدة لها مع والدتها أثناء أدائهما مناسك العمرة.

ونشرت بسمة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “جمعة مباركة يا حلوين.. أنا وماما في أحلى مكان في الدنيا.. الحمد لله، ويا ربي ميحرمش واحد منها”.

وظهرت بسمة ووالدتها في صور أمام الكعبة، وصور أخرى داخل المسجد الحرام وهما يمسكان مصحف في بيديهما.

يذكر أن، بسمة بوسيل أعلنت انفصالها رسميا عن زوجها الفنان تامر حسني في 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حياة زوجية بينهما أسفرت عن إنجاب 3 أطفال.

مصراوي