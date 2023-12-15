بعد هجوم الدعم السريع على مدني .. أمر طوارئ بحظر التجوال بولاية الجزيرة

ود مدني - ولاية الجزيرة أصدر الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم أمر طوارئ رقم 13 لسنة 2023م بحظر التجوال داخل ولاية الجزيرة . يحظر التجوال للأشخاص والمركبات إعتباراً من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحاً ويحظر كافة التجمعات وإغلاق كافة المحال التجارية إعتباراً من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحاً . ويستثنى من هذا الأمر الجهات الآتية الكوادر الصحية وعربات الإسعاف وسلطات القوات المسلحة والنيابة. في إطار إنفاذ هذا الأمر تفوض القوات النظامية والنيابة بالعمل على تطبيق وإنفاذ هذا الأمر والحجز على وسائل النقل التى يشتبه بها موضوع مخالفة هذا الأمر وذلك حتى إكتمال التحري والمحاكمة وحظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم وحركة الأشياء ووسائل النقل داخل دائرة الاختصاص. العقوبات تشمل السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مليون جنيه وفى حالة عدم السداد السجن لمدة شهر في حالة تكرار الفعل المحظور للمرة الثانية تتضاعف العقوبة . وعلى الجهات المختصة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ . سونا

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