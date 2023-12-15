ورشة تدريبية للمدربين حول تعزيز السلام الإجتماعي ونبذ خطاب الكراهية بشمال دارفور

نفذت منظمة شباب من أجل دارفور (مشاد) اليوم ورشتها التدريبية رقم (17) لتدريب المدربين حول تعزيز السلام الإجتماعي ونبذ خطاب الكراهية بوحدة فتاحة الإدارية التابعة إلى محلية اللعيت بولاية شمال دارفور، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها المنظمة الشهر الماضي بغرض مشاركة المواطنين في معالجة القضايا الوطنية و تعزيز السلام الإجتماعي ٬ حيث استهدفت الورشة عدد (٥٠) مشاركا ومشاركة من مختلف قرى وأحياء فتاحة .

وأكد رئيس المنظمة أحمد عبدالله إسماعيل أن تنظيم هذه الورش يجئ بغرض تدريب الشباب وتمليكهم المعلومات اللازمة التي تمكنهم من المساهمة في توعية مجتمعاتهم بأهمية السلام الإجتماعي ومناهضة خطاب الكراهية، بجانب تهيئة تلك الكوادر للمشاركة في حل كافة القضايا الوطنية، ومواجهة المهددات التي تحيط بالوطن.

ودعا مدير المنظمة المشاركين في الورشة إلى مناقشة القضايا وأوراق العمل التي يتضمنها برنامج الورشة من أجل الخروج بتوصيات تمكن المنظمة من تطويرها لرؤية شاملة للمساهمة بها في معالجة قضايا الإقليم وتقديمها للمجتمع السوداني كنموذج لمعالجة القضايا الوطنية، وتعزير الممسكات الكلية للسلام والوحدة.

وخاطب إنطلاقة الورشة مدير وحدة فتاحة الإدارية، الغالي أحمد الغالي معربا عن سعادته بما تقوم (مشاد) من جهود تجاه مجتمعات الإقليم مثمنا بوجه خاص المبادرات التي ظل يقوم بها رئيس المنظمة، واصفا تلك الجهود بأنها كبيرة ومقدرة ومهمة في ظل ظروف الحرب التي تدور بالبلاد والتي قال انها أدت إلى تفاقم الصراعات القبلية.

وأشار إلى أن الورشة جاءت والمحلية في أمس الحاجة اليها، مطالباً بتنظيم المزيد من هذه الورش بمختلف مناطق الوحدة، مؤكدا استعدادهم للتعاون الكامل مع المنظمة وتذليل كافة الصعاب حتى تتمكن من تنفيذ برامجها.