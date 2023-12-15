إمام مسجد الشرطة بالقضارف يدعو للوقوف مع الجيش لحماية البلاد

دعا امام وخطيب مسجد الشرطة بولاية القضارف مولانا عامر ابراهيم عامر في خطبة الجمعة اليوم كافة اهل السودان للالتفاف حول القوات المسلحة والانخراط في معسكرات التدريب من أجل حسم ملشيات الدعم السريع المتمردة التي روعت المواطن وقتلت الأنفس ونهبت الأموال واغتصبت النساء. وحذر مولانا عامر من خطورة المنافقين المندسين وسط المواطنين ويدينون بالولاء لملشيات الدعم السريع المتمردة ويفتحون لهم الطرقات من أجل دراهم معدودات بحجة تحقيق الديمقراطية المزعومة، داعيا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وتفويت الفرصة على هؤلاء المنافقين الذين يريدون شق صف الأمة السودانية ومن خلفهم بعض الدول المعروفة للاستيلاء على خيرات البلاد الوافرة. كما ناشد اهل القضارف بضرورة محاربة المنافقين المثبطين للهمم الذين يفخمون من قدرات العدو، وتعجب مولانا عامر منهم وقال كم كانت قوة العدو التي هاجمت القيادة العامة وتصدت لها القوات المسلحة. وطالب بسرعة تجهيز كل من يقدر على حمل السلاح للانخراط مع المستنفرين في تدريبات عاجلة من أجل الوقوف في خندق واحد مع القوات المسلحة والاجهزة الأمنية الاخرى حماية للبلاد وحفظا للارض والعرض. سونا

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