منظمة الفاو تقف على ناتج حصاد محصول الذرة من التقاوي بالنيل الأبيض

وقف السيد ادم ياو نائب المندوب المقيم لمنظمة الزراعة والاغذية العالمية الفاو بالسودان خلال زيارته لولاية النيل الأبيض والمهندس الصادق محمد عثمان وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض وعدد من منسوبي وزارة الانتاج ومنظمة الفاو ، وقفوا على ناتج حصاد محصول الذره من التقاوى التي قدمتها منظمة الزراعة والأغذية العالمية الفاو لصغار المزراعين في الموسم الزراعي الصيفي .

واشاد نائب المندوب المقيم للفاو خلال الزيارة المشتركة لعدد من المشاريع المروية بجنوب الدويم والجزيرة ابا بالانتاجية التي حققها المزارعون من محصول الذره، وأعلن عن استمرار دعم المنظمة للمنتجين والبحث مع المنظمات والدول المانحه الاخرى امكانية دعم المزارعين بالولاية في المجالات الإنتاجية المختلفة .

فيما ثمن المهندس الصادق محمد عثمان وزير الانتاج و الموارد الاقتصاديه المكلف بولاية النيل الأبيض جهود منظمة الزراعة والأغذية العالمية الفاو والمنظمات الوطنيه والأجنبية الاخرى في تطوير القطاع الزراعي وتنمية المنتجين بالولايه.

وقال ان الولاية تتمتع بانماط زراعية مختلفه وموارد متعدده وتباين مناخي يمكنها من المساهمه الواضحة في توفير الامن الغذائي ودعم الصادر.

وأشار الى ان ولاية النيل الأبيض تستضيف اعدادا كبيره من اللاجئين والنازحين والوافدين بسبب الحرب الامر الذى يتطلب الدعم والمؤازرة لتحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم من الحبوب الغدائية.

وقال وزير الانتاج المكلف بولاية النيل الأبيض ان وزارته اعدت مصفوفة شامله تحوي اوجه الدعم والمشروعات التي يمكن ان تدعمها المنظمات وان هذه المصفوفة قدمت في لقاء مشترك جمع بين وزير الانتاج و مديري اداراته و عدد من المنظمات العاملة في المجال الزراعي لتقليل حدة الفقر والتنمية المجتمعية بالولاية .

من جانبه اوضح الدكتور عبدالرحمن محمد نور مدير مكتب منظمة الزراعة والأغذية العالمية الفاو بولاية النيل الأبيض انه قد تم دعم صغار المزارعين بكميات من تقاوى الذرة طابت وود أحمد وارفع قدمك وتقاوى السمسم الصنف برومو في الموسم الزراعي الصيفي للعام ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣م وصلت جملتها ( ١٦٦٣ ) طن وبلغ عدد المستفدين من هذه التقاوى ( ١٦٣٥٠٠ ) مزارعا .

وقال ان هذه التقاوى حققت متوسط انتاجية كبير وصل إلى خمسة طن للهكتار ما يعادل ٢٠ جوال للفدان من محصول الذرة .