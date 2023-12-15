بالصور.. شرطة سنار تكمل البرامج التدريبية لمجندي الشرطة المجتمعية

أكد الاستاذ توفيق محمد على والي ولاية سنار اهتمام حكومة الولاية بتوفير الأمن والأمان للمواطنين خاصة في ظل التحديات التي تمر بها البلاد٠ جاء ذلك لدى تشريفه ختام البرامج التدريبية والمشروع الخلوي لمجندي الشرطة المجتمعية بحضور اللواء شرطة د/طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار وقائد الفرقة (17) مشاه ولجنة أمن الولاية والقيادات الرسمية والشعبية ،وأشار والي سنار للامكانيات التي تزخر بها مؤسسة الشرطة السودانية بمختلف المجالات، فضلا عن المساهمة الفاعلة في تحقيق الاستقرار وحفظ أمن ومكتسبات البلاد، مشيدا بمجاهدات شرطة ولاية سنار فى إعداد وتجهيز (1200) مجند للمشاركة فى تحقيق النصر الكبير بالبلاد وتعزيز الامن الداخلى.

وفى ذات الصدد أكد اللواء شرطة د/طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار استعداد شرطة الولاية لدعم العملية الأمنية، مجددا التزامهم بتلبية نداء القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعلان الاستنفار بولايات البلاد المختلفة، مشيرا للبرامج التدريبية المتقدمة التي تلقاها المتدربون، الأمر الذي يسهم فى خلق التعزيز الامني بالولاية بجانب المشاركة الفاعلة في دحر الخونة والعملاء والمارقين.

الجدير بالذكر أن المشروع الخلوي شاركت خلاله القيادات الرسمية والتنفيذية بأعمال الرماية،كما قدم المجندون عروضا عسكرية متقدمة مع التكتيك الحربى الذي نال الاستحسان من الجميع.

المكتب الصحفي لشرطة السودان