ميتروفيتش يعادل رقم أسطورة الهلال

عادل الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، رقما قياسيا تاريخيا مع الفريق، بعد أن سجل هدفا في شباك الوحدة خلال مباراة الفريقين، الجمعة.

وسجل ميتروفيتش هدفا ليقود الهلال للفوز على الوحدة بثنائية نظيفة، ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع ميتروفيتش رصيده إلى 15 هدفا ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الموسم الجاري، ولا يتفوق عليه سوى كريستيانو رونالدو، قائد النصر، صاحب ال17 هدفا.وحسب الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين، عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا)، فإن ميتروفيتش عادل رقم البرازيلي ويسلي، نجم الهلال السابق، الوحيد الذي استطاع تسجيل 15 هدفا في أول 15 مباراة له مع “الزعيم” بدوري المحترفين.

وحقق ويسلي إنجازه مع الهلال خلال منافسات موسم 2012-2013.

وتجدر الإشارة إلى أن ميتروفيتش لم يشارك في أول مباراتين للهلال هذا الموسم، حيث انضم من فولهام في ختام موسم الانتقالات الصيفية، ليبدأ رحلته مع الزعيم من الجولة الثالثة.

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