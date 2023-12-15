الهجوم الغادر الذي قادته مليشيا التمرد صباح اليوم علي قري وفرقان شرق الجزيرة وحتي مشارف حاضرة الولاية ، هذا الهجوم الغادر إنتهي إلي بوار وخسار ..

• هلكت عصابات التمرد .. تم حرق آلياتهم ومركباتهم التي نقلت جنود المليشيا إلي محرقة أم عليلة ..وأم شانق وقوز البطاحين ..

• أخطر مافعلته مليشيا التمرد السريع اليوم أنها أيقظت فرسان وأهل البطانة من ثباتهم .. المواطنون بقري شرق الجزيرة حملوا السلاح وحتي مساء اليوم يشاركون مع القوات المسلحة في مطاردة فلول المليشيا التي تشتت وتوزعت في فيافي قري شرق الجزيرة بين قتيلٍ .. وحريقٍ وأسير وهارب ..

• اليوم تلقي المتمردان كيكل والبيشي الدرس الأول من أهل قري شرق الجزيرة .. قاد المتمردان كيكل والبيشي الهجوم الغادر علي الجزيرة .. لمّا حمي الوطيس وحمي الكوع لم تتوقف تاتشراتهم الهاربة إلا عند نقطة حشد القوات التي دخلت بقيادتهما إلي أرض القتل بالجزيرة ..

• لن تتوقف مليشيا التمرد السريع عن الهجوم علي الجزيرة .. الجحيم سينتظرها هناك ..

• ومع هذا علي قيادة الفرقة الأولي بالجزيرة أن تأخذ الأمر مأخذ الجد ..فمغامرات التخريب الجاهل علي الجزيرة لن تكون الأخيرة ..