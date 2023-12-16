مناوي: الدعم السريع مزق شرف الشعب السوداني

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بأن أكبر فلول في السودان الآن هم الحرية والتغيير المجلس المركزي ونشطائهم من سرقوا خطاب الحركات المسلحة. وأضاف مناوي بأن الدعم السريع مزق شرف الشعب السوداني. الجزيرة – السودان

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