أوراوا الياباني يقصي ليون ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي بمونديال الأندية

بلغ أوراوا ريدز الياباني، نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليًا في مدينة جدة السعودية، عقب فوزه على كلوب ليون المكسيكي (1-0) الجمعة، في ربع نهائي البطولة.

سجل أليكس شالك، هدف المباراة الوحيد لأوروا في الدقيقة (78).

وشهدت المباراة، تعرض ويليام تيسيو لاعب ليون المكسيكي للطرد في الدقيقة (84).وسيلتقي أوراوا ريدز في الدور المقبل مع مانشستر سيتي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل على ملعب “الجوهرة المشعة”.

على الجانب الآخر، ودع كلوب ليون، حامل لقب دوري أبطال كونكاف، البطولة، وهو الذي يشارك بها للمرة الأولى في تاريخه.

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