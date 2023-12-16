قال القيادي في الحريكة والتغيير – المجلس المركزي – ياسر عرمان بأن حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم قضية لا يمكن التغاضي أو الصمت عنها سواءً جاءت من الدعم السريع أو القوات المسلحة. وقال بأن الهجوم على ود مدني غير مبرر وانتهاكا صريحا لحقوق المدنيين. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر ياسر عرمان: الهجوم على ود مدني يأتي بعد النهب الواسع الذي مارسته قوات الدعم السريع ضد سكان الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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