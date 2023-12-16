بنزيما يخسر.. على أنغام “سطلانة”.. الأهلي يحول “الجوهرة” لمسرح احتفالات

تحول ملعب الجوهرة المشعة إلى مسرح احتفالات لنجوم الأهلي والجماهير التي حضرت لدعم الفريق الأحمر عقب الفوز على اتحاد جدة (3-1)، مساء الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.وتمت إذاعة أغنية “سطلانة” التي احتفل بها نجوم الأهلي عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، حيث تحول ملعب الجوهرة المشعة إلى مسرح للاحتفالات بين اللاعبين والجماهير.

وحرص عدد من نجوم الأهلي على مواساة أحمد حجازي مدافع منتخب مصر واتحاد جدة عقب الخروج من مونديال الأندية.

وبهذا الفوز ضرب الأهلي موعدا مع فلومينينسي بطل كوبا ليبرتادوريس في الدور قبل النهائي والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل.

ورد المارد الأحمر، الدين للاتحاد في عقر داره، بعد أن حسم العميد مواجهة الفريقين في نسخة 2005 بنتيجة (1-0).كما أن هذا الانتصار هو الأول للفريق المصري على “النمور” في كل المناسبات، سواء الرسمية، أو حتى الودية.

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