قالت القوات المسلحة السودانية بأن الطيران والمدفعية حالا دون تقدم “الدعم السريع” داخل ولاية الجزيرة. وقالت القوات المسلحة لـ”الشرق” بأنها صدت هجوماً من قوات “الدعم السريع” على ولاية الجزيرة وكبدتها خسائر في الأسلحة والمركبات والمعدات. وقال شهود عيان لـ”الشرق”: حالة نزوح كبيرة من مدينة ود مدني بولاية الجزيرة للمواطنين أغلبهم نازحون من ولاية الخرطوم بعد محاولات قوات الدعم السريع الدخول إلى المدينة. الشرق للأخبار

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