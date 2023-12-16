والي كسلا يشيد بالتفاف الشباب خلف القوات المسلحة

شهد والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسي عبد الرحمن بميدان اشراقه بالضفة الغربية لمدينة كسلا مربع ١٦- شهد وسط حشد جماهيري كبير، ختام دورة المرابيع السنوية الرياضية والتي فاز فيها منتخب مربع ١١ بكأس البطولة التي شارك فيها ٢٥ منتخبا من ٢٥ حيا بالضفة الغربية لمدينة كسلا.

واشاد الوالي لدى مخاطبته كرنفال ختام الدورة التي أقيمت تخليدا لذكرى الفقيد منصور عبد السلام(برو) اشاد بالروح الكبيرة العالية للشباب والحراك الرياضي الذي انتظم عددا كبيرا من احياء الضفة الغربية لمدينة كسلا إضافة لالتفاف الشباب خلف القوات المسلحة والاستجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة دفاعا عن الوطن.

وقال ان الشباب يمثلون الحاضر وكل المستقبل الأمر الذي يتطلب الاهتمام بهم ورعايتهم التي تجعل منعهم شبابا طموحا قادرا على العطاء ونوه الي اهمية وحدة وتماسك مجتمع الولاية.

و حيا الوالي كافة الذين ساهموا ودعموا إنجاح الدورة حتى وصولها الي خواتيمها مترحما على روح الفقيد الذي كان واحدا من الإعلام الرياضية والرياضيين بكسلا.

واشار إلى انطلاقة الحملة الكبرى لنظافة محلية كسلا غدا السبت، منوها إلى اهمية دور الشباب و مشاركتهم في الحملة وانجاحها والتي تجئ ضمن مساعي حكومة الولاية لاعادة الصورة الجمالية إلى كسلا.

وحيا المهندس ادم جرنوس مدير الإدارة العامة للشباب والرياضة كافة الجهات التي ساهمت وشاركة في برامج الدورة الرياضية التي تجئ ضمن عدد من الدورات الرياضية التي انتظمت محلية كسلا.

واعلن انطلاقة الدورة الرياضية التي تحمل اسم الفقيد فيصل دعاية بعد غد الأحد بميدان رابطة غرب القاش و نوه إلى دور الادارة في الإهتمام بمثل هذه الانشطة والبرامج التي تعمل على وحدة وتماسك المجتمع.

و تم في ختام البرنامج تسليم الكأس للمنتخب الفائز ببطولة الدورة إلى جانب تكريم الوالي من عدد من الجهات من بينها مكتب حركة جيش تحرير السودان جناح مناوي.