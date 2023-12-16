شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة.. سيدة الأعمال السودانية الشهيرة هبة كايرو تطلق تصريحات ساخنة وتثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (مطلعة صلبي ونصي بره لكن ما أكلت حق انسان ولم اتسبب في أذى زول)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لسيدة الأعمال السودانية الشهيرة هبة كايرو.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أثارت سيدة الأعمال التي تملك عدد من الكافيهات والمطاعم بالعاصمة المصرية القاهرة ضجة غير مسبوقة وذلك بسبب تصريحاتها الساخنة التي أطلقتها خلال المقطع.

وظهرت هبة كايرو, بأزياء مثيرة للجدل وهي تدافع عن نفسها مؤكدة أنها لم تتسبب في أذى أي انسان كما لم تأكل أموال الناس.

لكنها اعترفت وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين بأنها تثير الضجة بسبب ملابسها المثيرة والتي أصبحت حديث الناس على حد تعبيرها وقالت: (هبة كايرو لابسة بنطلون صلبها ونصها لكن الناس الشالوا حق الناس ديل يمشوا من الله وين).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)