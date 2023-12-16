أجرى الناشط السوداني الطيب, مقلب في فنان الربابة الشهير أبو القاسم ود دوبا, عبر محاولة استفزازه لإخراجه عن طوره. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد اتصل الناشط المعروف بالفنان ود دوبا, وقام بمهاجمته وانتقاده بقسوة في محاولة منه لإخراج الفنان عن طوره. لكن فنان الربابة صدم صاحب المقلب بعد أن تعامل معه بمنتهى الأدب والاحترام وهو ما جعل صاحب المقلب يصرح مؤكداً أنه من تعرض للمقلب وليس الفنان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. تعامل مع الموقف بمنتهى الأدب والإحترام.. فنان الربابة الشهير أبو القاسم ود دوبا يتعرض لمقلب قوي من ناشط قام بمهاجمته وانتقاده بقسوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.