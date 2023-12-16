كسب فنان الربابة السوداني الشهير بلة ود الأشبة, محبة واحترام الجمهور الحاضر لإحدى حفلاته الجماهيرية التي أحياها مؤخراً. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تسبب ود الأشبة, في إحراج فتاتين صعدن المسرح الذي كان يغني فيه. حيث قام فنان الربابة الشهير بالابتعاد عن الفتاتين ومنعهما من الاقتراب منه, وسط هتاف الجمهور الكبير الحاضر للحفل: (ضكر أبشر عفينا منك والله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فنان الربابة بلة ود الأشبة يحرج حسناوات صعدن المسرح من أجل الوقوف بجانبه والالتصاق به أثناء التقاط صور معه والجمهور يهتف: (ضكر أبشر عفينا منك والله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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