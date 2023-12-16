رحيل أحمد البدري وعادل أنور وزوجة فيصل خورشيد.. الحزن يضرب الوسط الفني في 24 ساعة

حالة من الحزن تسيطر على الوسط الفني المصري، بسبب حالات الوفاة المتلاحقة التي تشهدها الساحة، ولعل أخرها وفاة المخرج أحمد البدري، الذي تدهورت حالته الصحية في أيامه الأخيرة، بعد إجراءه جراحة حرجة بتر خلالها قدمه اليسرى ماأدخله العناية المركزة، حيث عانى من مضاعفات العملية وأصيب بغيبوبة تامة ليلقى ربه عصر اليوم.

وكذلك الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، أعلن وفاة خاله الفنان عادل أنور، الذي أعلن الخبر كذلك فجر الجمعة، وأعرب عن حزنه الشديد لرحيله، وكتب قمر عبر حسابه على «فيس بوك»، معلنًا موعد عزائه: «عزاء خالي عادل أنور يوم الأحد 17 ديسمبر بمسجد الحامدية الشاذلية».

وكذلك الفنان فيصل خورشيد، أعلن وفاة زوجته اليوم الجمعة، وذلك إثر تعرضها لأزمة صحية شديدة، وأعلن الفنان موعد عزائها في منشور عبر حسابه الرسمي بـ«فيس بوك»، قائلًا: «عزاء الحاجة أمال حسني حرم فيصل خورشيد، يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر بعد صلاة المغرب، بمسجد الرحمن الرحيم صلاح سالم».

قالت غادة جبارة وكيل نقابة المهن السينمائية، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن تشييع جنازة الراحل سيكون في مسجد الحصري بأكتوبر، والدفن في مقابر العائلة القريبة من السادس من أكتوبر كذلك.

المصري اليوم