رودري: النسخة الأفضل من السيتي لم تظهر بعد

أكد رودري، لاعب مانشستر سيتي، عدم تقديم فريقه للنسخة الأفضل بعد، متوقعًا مواصلة التطور مع بلوغ منتصف الموسم.وقال رودري، في تصريحات للموقع الرسمي لفريقه: “نشعر بإيجابية الآن بعد استعادة الروح من جديد والتي تأثرت بسبب النتائج، ولكن نحن حاضرون دائمًا للقتال، لا يوجد شك حول ذلك الفريق”.

وأضاف: “أفضل نسخة للفريق لم تظهر بعد، وستأتي عندما نستعيد جميع اللاعبين، وتبدأ الماكينة في العمل مرة أخرى. أحاول الحديث مع اللاعبين عن ذلك، فنحن فريق مذهل، وهذا يتم بناؤه بالجودة الفردية، وعلينا أن نظهر الجودة لدى كل لاعب”.وتابع: “إذا أردت تحقيق النجاحات مرة أخرى، يجب أن أقدم أفضل نسخة لنفسي مثل الموسم الماضي. على جميع اللاعبين اتخاذ خطوة للأمام، وهم يقومون بذلك بالفعل”.

وواصل: “منذ العام الأول لي هنا، لدي شعور بأن كل عام ليس كافيًا وأنه يتوجب عليك التحسن، إذا بقيت في نفس مستوى الموسم الماضي كونك بطلًا حينها، فلن تحقق اللقب مرة أخرى. يجب عليك التطور، ويجب على اللاعبين القادمين أن يكونوا أفضل وتقديم الكثير للفريق”.

واستكمل: “بالطبع يجب أن يكون الفريق ككل جاهزًا لتحقيق ذلك، ولكن في الوقت الراهن بدأنا في استعادة اللاعبين المصابين، وبدأنا في فهم بعضنا البعض بعد التواجد لثلاثة شهور رفقة بعضنا البعض وبدأنا في تحقيق النتائج”.

وعن سباق التتويج بلقب الدوري: “نملك الخبرة، سبق وأن تواجدنا في المقدمة، وسبق وأن تأخرنا في الترتيب وبالتالي نعرف ماذا نفعل في كلا الموقفين، أهم شيء هو التركيز على أنفسنا وعدم التفكير في هوية المنافسين”.وأتم: “أعتقد بأنه لن ينافس على لقب الدوري فريق واحد أو اثنان، كل مباراة ستكون بمثابة نهائي ومعركة، كل الفرق قادرة على المنافسة، فالمستوى مرتفع للغاية في كل مباراة”.

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